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        Afyonkarahisar'da doğal gazdan zehirlenen anne ve kızı ölü bulundu

        Afyonkarahisar'da doğal gazdan zehirlenen anne ve kızı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:35 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:35
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        Afyonkarahisar'da doğal gazdan zehirlenen anne ve kızı ölü bulundu
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        Afyonkarahisar'da doğal gazdan zehirlenen anne ve kızı evinde ölü bulundu.

        İstiklal Mahallesi'nde bir binanın 2. katında M.A. (46) ile kızı E.A'ya (13) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile eve giren sağlık ve polis ekipleri, M.A'nın oturma odasındaki koltukta, kızı E.A'nın ise mutfak eşiğinde hareketsiz yattığını belirledi.

        Doğal gazdan zehirlendikleri belirlenen anne ve kızın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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