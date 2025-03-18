Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.
Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, teravih namazı sonrası İmaret Camisi avlusunda ellerinde pankartlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya geldi.
AGD Şube Başkanı Muharrem Coşkun, burada yaptığı açıklamada, Filistin direnişi ile aralarındaki ateşkes kararını dün gece ihlal eden İsrail'in Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu 400'den fazla insanı şehit ettiğini söyledi.
Müslüman halklara büyük bir görev düştüğünü dile getiren Coşkun, "Türkiye'deki Müslümanlar olarak, İsrail'in ve destekçilerinin işgal, soykırım ve terör politikalarına karşı durmaya devam edeceğiz. Bu zulmü ne unutacağız ne affedeceğiz. Filistin özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
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