Afyonkarahisar'da kar etkili oldu
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösterdi.
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösterdi.
Kentte, gece saatlerinde başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Kent merkezinde 6 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise yer yer 20 santimetreyi buldu.
Karayolları 31. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
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