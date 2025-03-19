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        Afyonkarahisar'da kar etkili oldu

        Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:13 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:21
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        Afyonkarahisar'da kar etkili oldu
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        Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kentte, gece saatlerinde başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

        Kent merkezinde 6 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise yer yer 20 santimetreyi buldu.

        Karayolları 31. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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