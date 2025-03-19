Afyonkarahisar'da kar etkili oldu

Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

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