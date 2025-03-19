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        Afyonkarahisar'da keklik avlayan 4 kişiye 132 bin 220 lira ceza kesildi

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde keklik avlayan 4 kişiye, 132 bin 220 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:27
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        Afyonkarahisar'da keklik avlayan 4 kişiye 132 bin 220 lira ceza kesildi
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde keklik avlayan 4 kişiye, 132 bin 220 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Efe köyü yolundaki araçta bulunan kişilere kimlik kontrolü yapıldı.

        Kontrolde, E.U, M.G, E.U. ve F.U'nun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta arama gerçekleştirildi.

        Aramada 4 kafeste canlı keklik, avlanan 6 keklik, 4 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 18 dolu kartuş ve bir tuzak takımı ele geçirildi.

        Şüphelilere, 132 bin 220 lira ceza kesildi.

        Keklikler, ekipler tarafından Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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