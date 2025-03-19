Afyonkarahisar'da keklik avlayan 4 kişiye 132 bin 220 lira ceza kesildi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde keklik avlayan 4 kişiye, 132 bin 220 lira ceza uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde keklik avlayan 4 kişiye, 132 bin 220 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Efe köyü yolundaki araçta bulunan kişilere kimlik kontrolü yapıldı.
Kontrolde, E.U, M.G, E.U. ve F.U'nun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta arama gerçekleştirildi.
Aramada 4 kafeste canlı keklik, avlanan 6 keklik, 4 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 18 dolu kartuş ve bir tuzak takımı ele geçirildi.
Şüphelilere, 132 bin 220 lira ceza kesildi.
Keklikler, ekipler tarafından Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.
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