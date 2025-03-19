Afyonkarahisar'da keklik avlayan 4 kişiye 132 bin 220 lira ceza kesildi

Keklikler, ekipler tarafından Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Aramada 4 kafeste canlı keklik, avlanan 6 keklik, 4 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 18 dolu kartuş ve bir tuzak takımı ele geçirildi.

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