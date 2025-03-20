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        Afyonkarahisar'da babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:51 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:56
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        Afyonkarahisar'da babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.U, (27) Ortapınar köyündeki evinde uyuyan babası Ö.U'yu (52) bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ö.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ö.U'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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