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        Afyonkarahisar'da babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:23
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        Afyonkarahisar'da babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan H.U, Şuhut Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.U. (27), dün Ortapınar köyündeki evlerinde uyuyan babası Ö.U'yu (52) bıçaklayarak öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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