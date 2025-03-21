Afyonkarahisar'da babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan H.U, Şuhut Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.U. (27), dün Ortapınar köyündeki evlerinde uyuyan babası Ö.U'yu (52) bıçaklayarak öldürmüştü.
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