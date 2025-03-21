Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki 3 şüpheliye adli işlem

        Afyonkarahisar'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu otobüsündeki 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:39 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki 3 şüpheliye adli işlem
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu otobüsündeki 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir yolcu otobüsünde uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 108 uyuşturucu hap ile 13 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        İ.K, Z.Ç. ile S.G'ye adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi ö...
        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi ö...
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi; 1 ölü, 25 yaralı (2)
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi; 1 ölü, 25 yaralı (2)
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 84 yaşındaki kadını makamında misafir etti
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 84 yaşındaki kadını makamında misafir etti
        Afyonkarahisar'da babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
        Vali Yiğitbaşı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti
        Vali Yiğitbaşı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti