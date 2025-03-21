Afyonkarahisar'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki 3 şüpheliye adli işlem
Afyonkarahisar'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu otobüsündeki 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu otobüsündeki 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir yolcu otobüsünde uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 108 uyuşturucu hap ile 13 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
İ.K, Z.Ç. ile S.G'ye adli işlem uygulandı.
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