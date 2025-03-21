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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir araçta silah geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:34
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir araçta silah geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 5 pompalı tüfek ile 2 tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        - Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı

        Emirdağ ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D, Emirdağ ilçesinde gözaltına alındı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Eber Gölü'nde kaçak avcılık denetimi

        Afyonkarahisar'daki Eber Gölü çevresinde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheliye 94 bin 158 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-20 Mart'ta Eber Gölü çevresinde denetim yaptı.

        Ekipler, denetimlerde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheliye 94 bin 158 lira ceza uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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