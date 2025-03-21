Afyonkarahisar'da asayiş

Ekipler, denetimlerde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheliye 94 bin 158 lira ceza uyguladı.

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü çevresinde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheliye 94 bin 158 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 5 pompalı tüfek ile 2 tabanca ele geçirdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir araçta silah geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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