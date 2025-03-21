Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir araçta silah geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir araçta silah geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 5 pompalı tüfek ile 2 tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
- Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı
Emirdağ ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D, Emirdağ ilçesinde gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Eber Gölü'nde kaçak avcılık denetimi
Afyonkarahisar'daki Eber Gölü çevresinde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheliye 94 bin 158 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-20 Mart'ta Eber Gölü çevresinde denetim yaptı.
Ekipler, denetimlerde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheliye 94 bin 158 lira ceza uyguladı.
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