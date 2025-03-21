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        Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığınca ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:53
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        Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
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        Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığınca ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, kentteki bir otelde düzenlenen programda, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten onur ve gurur duyduklarını belirtti.

        Şehitlerin milletin kalbinde her daim yaşamaya devam ettiğini anlatan Yağan, "Onların fedakarlıkları sayesinde bugün burada bir aradayız. Evlatlarınız, bizim evlatlarımızdır. Onların hatırası, milletimizin en değerli emaneti olarak daima korunacak, yaşatılacaktır. Sizler, milletimizin baş tacısınız. Fedakarlıklarınızın büyüklüğünü hiçbir söz ifade edemez. Ancak bilin ki devletimiz, sizlerin her zaman yanındadır ve olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

        Yağan, iftar programına katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.

        İftar programına, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, yargı temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dualar edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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