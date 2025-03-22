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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:47 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:49
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde B.Ç. ile H.Ç'ye ait adreste 16 bin 220 makaron (filtreli sigara kağıdı), 288 bandrolsüz sigara, 30 kilogram kıyılmış tütün ve 3 elektronik sigara ele geçirdi.

        Ekipler, 2 şüpheli hakkında adli işlem uyguladı.

        - Bolvadin' de motosiklet sürücülerine yönelik denetim

        Bolvadin ilçesinde çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine 112 bin 328 lira ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik denetim yaptı.

        Ekipler, abartı egzoz, plakasız, ehliyetsiz ve şasi numarası olmayan motosikletler trafikten men edildi, sürücülerine de 112 bin 328 lira cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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