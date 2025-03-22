Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde B.Ç. ile H.Ç'ye ait adreste 16 bin 220 makaron (filtreli sigara kağıdı), 288 bandrolsüz sigara, 30 kilogram kıyılmış tütün ve 3 elektronik sigara ele geçirdi.

Ekipler, 2 şüpheli hakkında adli işlem uyguladı.

- Bolvadin' de motosiklet sürücülerine yönelik denetim

Bolvadin ilçesinde çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine 112 bin 328 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik denetim yaptı.

Ekipler, abartı egzoz, plakasız, ehliyetsiz ve şasi numarası olmayan motosikletler trafikten men edildi, sürücülerine de 112 bin 328 lira cezai işlem uygulandı.