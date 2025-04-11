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        Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

        Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:45 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:45
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        Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor
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        Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Sabaha karşı başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oluyor.

        Karayolları ekipleri, ulaşımının aksamaması için çevre yolu güzergahlarında küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

        Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının öğleye kadar devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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