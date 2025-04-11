Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösteriyor.
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösteriyor.
Sabaha karşı başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, ulaşımının aksamaması için çevre yolu güzergahlarında küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının öğleye kadar devam edeceğini bildirdi.
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