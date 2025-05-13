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        Afyonkarahisar'da kepçeyle kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:48
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        Afyonkarahisar'da kepçeyle kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşacık köyünde iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Bölgeye giden ekipler, C.Ö. ile M.Ö'yü kaçak kazı yaparken yakaladı.

        Kazı alanında iş makinesi, pat pat diye tabir edilen tarım aracı, balyoz, kazma ve kürekler ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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