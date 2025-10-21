Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, hakkında sözde öğrenci mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan G.U. (Bylock kullanıcısı) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
