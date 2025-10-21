Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 20:26 Güncelleme: 21.10.2025 - 20:26
        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, hakkında sözde öğrenci mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan G.U. (Bylock kullanıcısı) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

