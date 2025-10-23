Sandıklı'da marketlerde gıda denetimi yapıldı
Sandıklı Belediyesi zabıta ekiplerince marketlerdeki gıdalarda fiyat, etiket ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirildi.
Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde satışı yapılan gıda ürünlerini denetledi.
Ekipler, denetimde, reyondaki ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını karşılaştırdı, son kullanma tarihlerini inceledi.
Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi.
