Afyonkarahisar'da "Eğitici eğitimi" programı düzenlendi

Afyonkarahisar'da dezenformasyonla mücadele bağlamında dijital medya okuryazarlığı "Eğitici eğitimi" programı gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen, dezenformasyonla mücadelenin sadece kamu kurumlarının değil, toplumun her kesiminin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Gençlere ulaşan her bir görevlinin doğru bilgiye dayalı iletişim becerilerini geliştirmesinin dezenformasyonla mücadelenin en güçlü adımlarından biri olduğunu anlatan Ülgen, eğitimin hazırlanmasında ve yürütülmesinde verdikleri katkılardan dolayı Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Dezenformasyonla Mücadele Merkez Koordinatörü Dr. Furkan Torlak ve DMM Uzmanı Dr. Ümmühan Yücel'e teşekkür etti.

Programla, gençlerle birebir çalışan kamu personelinin dijital farkındalık kapasitesini artırarak, toplumsal düzeyde dezenformasyonla mücadele bilincinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.