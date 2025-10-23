Afyonkarahisar'da PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
Afyonkarahisar'da PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
PTT'nin kuruluş yıl dönümünde, Afyonkarahisar Ptt Müdürlüğü'nde işlem yapan 185. müşteri Şerife Turunç oldu.
PTT Afyonkarahisar Başmüdürü Ömer Tekik, Turunç'a çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.
Tekik, gazetecilere, PTT'nin ülkenin güvenilir ve köklü kurumları arasında olduğunu söyledi.
