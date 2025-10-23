Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Afyonkarahisar'da PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:21
        Afyonkarahisar'da PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Afyonkarahisar'da PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        PTT'nin kuruluş yıl dönümünde, Afyonkarahisar Ptt Müdürlüğü'nde işlem yapan 185. müşteri Şerife Turunç oldu.

        PTT Afyonkarahisar Başmüdürü Ömer Tekik, Turunç'a çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

        Tekik, gazetecilere, PTT'nin ülkenin güvenilir ve köklü kurumları arasında olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

