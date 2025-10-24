Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.T.K, (26) idaresindeki 07 CDZ 592 plakalı otomobil Ballık köyü yakınlarında refüje çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki B.K, (23) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
