        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:41 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:41
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        M.T.K, (26) idaresindeki 07 CDZ 592 plakalı otomobil Ballık köyü yakınlarında refüje çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki B.K, (23) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

