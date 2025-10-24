Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Ö.D. (51) idaresindeki 03 AHA 434 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde İ.Ç'nin (20) kullandığı 34 DEU 376 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
