        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 18:08 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:08
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Ö.D. (51) idaresindeki 03 AHA 434 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde İ.Ç'nin (20) kullandığı 34 DEU 376 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

