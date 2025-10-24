Afyonkarahisar'da DEAŞ'ın propagandasını yapan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a müzahir dijital platformlarda faaliyet yürüten ve örgütün propagandasını yaptığı belirlenen A.E'yi kentteki adresinde gözaltına aldı.

