Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Genç kız ablasından alınan ilikle yaşama tutundu

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yüksek riskli lösemi türü nedeniyle zor günler geçiren 20 yaşındaki genç kızın yüzü ablasından yapılan ilik nakliyle güldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç kız ablasından alınan ilikle yaşama tutundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yüksek riskli lösemi türü nedeniyle zor günler geçiren 20 yaşındaki genç kızın yüzü ablasından yapılan ilik nakliyle güldü.

        Fadime Öziş'e, karın ağrısı ve deri altında kırmızılık şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu.

        Aldığı ilaç ve kemoterapi tedavisiyle yendiği hastalığı bir süre sonra tekrarlayan Öziş'e, ilik nakli yapılması gerektiği bildirildi.

        Aile bireylerinden yapılan tahlillerde doku uyumu sağladığı belirlenen ablası, genç kıza umut oldu.

        Öziş'e, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde ablasından kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

        - Hastalığı ikinci kez yendi

        Tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildiği hastanede düzenli kontrolleri süren Fadime Öziş, AA muhabirine, kanser teşhisinin 12 yaşındayken konulduğunu, o günden sonra kendisi için zor günlerin başladığını söyledi.

        Eğitim hayatını hastanede ve evde sürdürdüğünü anlatan Öziş, yakınlarının da desteğiyle moralini hep yüksek tutmaya çalıştığını dile getirdi.

        Öziş, hastalığı yendiğini düşünürken birkaç yıl sonra yapılan kontrollerde kan değerinin yüksek çıktığını belirterek, "Yüksek riskli lösemi türünün tekrarlandığını öğrendiğimde çok üzüldüm. Kemoterapi tedavisi aldım. Sonra nakil süreci başladı. İşitme engelli ablamdan nakil oldu. Onun da düğünü olacaktı. Düğünü benim için ertelediler. Moral veren personele de teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Anne Gülistan Öziş de yılladır süren zorlu süreci başarıyla atlattıkları için çok mutlu olduklarını dile ifade etti.

        AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker ise başarılı bir ilik nakli sürecinin yaşandığını vurgulayarak, "Çok şükür hastalığı tedaviyle kontrol altına aldık. Genç kızın sağlık durumu gayet iyi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da DEAŞ'ın propagandasını yapan şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da DEAŞ'ın propagandasını yapan şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Sandıklı'da sera işletmeleri toplantısı yapıldı
        Sandıklı'da sera işletmeleri toplantısı yapıldı
        Sandıklı'da öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi
        Sandıklı'da öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi