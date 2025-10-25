Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Mermer tozundan binaların dış cephe kaplamasında kullanılacak malzeme geliştirildi

        ARİF YAVUZ - MUSTAFA BAYER - Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) yürütülen çalışmada mermer tozundan binaların dış cephe kaplamasında kullanılacak hafif ve dayanıklı malzeme elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:57 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mermer tozundan binaların dış cephe kaplamasında kullanılacak malzeme geliştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARİF YAVUZ - MUSTAFA BAYER - Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) yürütülen çalışmada mermer tozundan binaların dış cephe kaplamasında kullanılacak hafif ve dayanıklı malzeme elde edildi.

        AKÜ Mühendislik Fakültesi Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA muhabirine, üniversite bünyesindeki Ar-Ge çalışması kapsamında geliştirdikleri dış cephe materyalinin, geri dönüşümden elde edilen mermer tozu ile beyaz çimento ve polimer katkılarla üretildiğini söyledi.

        Amaçlarının mermer sektöründe ortaya çıkan mermer tozunu, geri dönüşümü yapılarak sürdürülebilir üretime kazandırmak olduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:

        "İki yıldır üzerinde çalıştığımız bu ürün yoğunluğu azaltılmış, oldukça hafif bir cephe kaplama materyalidir. Doğal bir görünümü vardır. Rekabet edebilirlik açısından da oldukça düşük maliyetli bir malzemedir. Her yıl milyonlarca ton mermer tozu atığı ortaya çıkıyor. Bu atıklar çevresel olarak problemler oluşturuyor. Bu atıkların değerlendirilmesi konusunda yapılan bu çalışma, özellikle hem yerli üretim hem de ihracat açısından önem taşımaktadır."

        - "Yeşil üretim konusunda bu önemli bir proje olacaktır"

        Suni mermerin hafif ve doğal görünümlü olması dolayısıyla sürdürülebilir üretim açısından Türkiye için önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Demir, "Bu tamamen geri dönüşüm ürünüdür. Mermer kesilirken ortaya çıkan toz atıklardır. Bunlar 100-200 mikron arasında çok ince çimento tanesi inceliğinde atıklardır. Bunlar da hiçbir şekilde değerlendirilmiyor. Ar-Ge çalışmamız, sürdürülebilir üretim, geri dönüşüm ve yeşil üretim konusunda bu önemli bir proje olacaktır." diye konuştu.

        - "Talep olması durumunda sektör temsilcileriyle değerlendirebiliriz"

        Demir, donma ve çözülme gibi mekanik etkilere karşı da dayanımının yeterli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Bundan sonra Afyonkarahisar'daki milyonlarca ton çevresel mermer atığı, dış cephe kaplama malzemesinin ham maddesidir. 1 ton mermer atığından 3 ton suni mermer üretimi yapabiliriz. Özel sektör işbirliğiyle bunun seri üretime geçilerek ülke ekonomisine kazandırılmasını düşünüyoruz. Ürünümüz henüz çok yeni. Talep olması durumunda sektör temsilcileriyle değerlendirebiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
        Olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi

        Benzer Haberler

        Genç kız ablasından alınan ilikle yaşama tutundu
        Genç kız ablasından alınan ilikle yaşama tutundu
        Afyonkarahisar'da DEAŞ'ın propagandasını yapan şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da DEAŞ'ın propagandasını yapan şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Sandıklı'da sera işletmeleri toplantısı yapıldı
        Sandıklı'da sera işletmeleri toplantısı yapıldı