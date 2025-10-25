Mermer tozundan binaların dış cephe kaplamasında kullanılacak malzeme geliştirildi

ARİF YAVUZ - MUSTAFA BAYER - Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) yürütülen çalışmada mermer tozundan binaların dış cephe kaplamasında kullanılacak hafif ve dayanıklı malzeme elde edildi.

AKÜ Mühendislik Fakültesi Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA muhabirine, üniversite bünyesindeki Ar-Ge çalışması kapsamında geliştirdikleri dış cephe materyalinin, geri dönüşümden elde edilen mermer tozu ile beyaz çimento ve polimer katkılarla üretildiğini söyledi.

Amaçlarının mermer sektöründe ortaya çıkan mermer tozunu, geri dönüşümü yapılarak sürdürülebilir üretime kazandırmak olduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:

"İki yıldır üzerinde çalıştığımız bu ürün yoğunluğu azaltılmış, oldukça hafif bir cephe kaplama materyalidir. Doğal bir görünümü vardır. Rekabet edebilirlik açısından da oldukça düşük maliyetli bir malzemedir. Her yıl milyonlarca ton mermer tozu atığı ortaya çıkıyor. Bu atıklar çevresel olarak problemler oluşturuyor. Bu atıkların değerlendirilmesi konusunda yapılan bu çalışma, özellikle hem yerli üretim hem de ihracat açısından önem taşımaktadır."