        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün çarptığı ATV aracı sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı ATV aracı sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 15:21 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:21
        N.T. (63) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 45 AGA 332 plakalı otobüs, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Gömü beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tufan Durmuş'un (54) kullandığı plakasız ATV aracına çaptı.

        Kazada, sürücü Durmuş ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Durmuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Emirdağ Kaymakamlığı sosyal medya hesabından kaza anının güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı.

        Paylaşımda, "Kırmızı ışık ihlali nedeniyle ATV sürücüsü hemşehrimiz vefat etti. Geçen sene Otogar, Suvermez, Karacalar ve Gömü kavşaklarında kurduğumuz kameralarla yaptığımız denetimler daha sıkı devam edecektir. Kurallar ceza yazmak için değil, can ve malımızı korumak için vardır. Hem kendimiz hem de başkaları için lütfen trafik kurallarına uyalım." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

