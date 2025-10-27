Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenli gıdaya erişimi sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Unlu mamuller üretimi üzerine faaliyet gösteren bir işletmeyi denetleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Kontrol görevlileri, hijyen koşulları, gıda güvenliği uygulamaları, etiket bilgileri ve son tüketim tarihleri gibi pek çok alanda detaylı denetimler gerçekleştirdi.

Genel ve hijyen esaslarına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem uygulandı.