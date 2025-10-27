Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan otomobildeki şüpheliler üzerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada, 4 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Araçtaki T.T. ve H.Ç. gözaltına alındı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
