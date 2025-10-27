Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kamyonetle tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamyonetle "patpat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:56 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:56
        S.D. (43) idaresindeki 26 ZF 271 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında M.T. (80) yönetimindeki "patpat" ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, M.T. hayatını kaybetti, tarım aracında yolcu olarak bulunan H.T. (72) ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

        Yaralılar, Bolvadin ve Emirdağ'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

