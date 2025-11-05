Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:51 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:51
        Afyonkarahisar'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        T.A. (47) idaresindeki 09 T 6511 plakalı taksi, Dinar - Şuhut kara yolu Okçular köyü mevkisinde, M.S'nin (47) kullandığı 03 SL 884 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile taksideki S.İ. (67), S.Y. (59), U.C. (30), E.İ. (18), A.Ü. (11), S.Ü. (4) ile A.A.C. (1) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.Ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

