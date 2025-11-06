Afyonkarahisar'da trafik denetimi ve eğitim semineri yapıldı
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, dronla kırmızı ışık denetimi yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte belirli noktalarda yapılan kırmızı ışık denetiminde, trafik kurallarına uymayan 12 araca, 70 bin 229 lira ceza uygulandı.
Öte yandan, aracıyla drift atan bir sürücünün ehliyetine de 60 gün el konuldu.
- Emirdağ'da seminer verildi
Emirdağ ilçesinde jandarma ekiplerince 127 kişiye seminer verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömü beldesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Bağımlılıkla Mücadele" ve "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Uygulaması" semineri düzenledi.
Seminerde, katılım sağlayan 127 kişiye jandarma ekiplerince sunum yapıldı.
