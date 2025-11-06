Afyonkarahisar'da trafik denetimi ve eğitim semineri yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömü beldesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Bağımlılıkla Mücadele" ve "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Uygulaması" semineri düzenledi.

Öte yandan, aracıyla drift atan bir sürücünün ehliyetine de 60 gün el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte belirli noktalarda yapılan kırmızı ışık denetiminde, trafik kurallarına uymayan 12 araca, 70 bin 229 lira ceza uygulandı.

