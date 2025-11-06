Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da trafik denetimi ve eğitim semineri yapıldı

        Afyonkarahisar'da polis ekipleri, dronla kırmızı ışık denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da trafik denetimi ve eğitim semineri yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da polis ekipleri, dronla kırmızı ışık denetimi yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte belirli noktalarda yapılan kırmızı ışık denetiminde, trafik kurallarına uymayan 12 araca, 70 bin 229 lira ceza uygulandı.

        Öte yandan, aracıyla drift atan bir sürücünün ehliyetine de 60 gün el konuldu.

        - Emirdağ'da seminer verildi

        Emirdağ ilçesinde jandarma ekiplerince 127 kişiye seminer verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömü beldesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Bağımlılıkla Mücadele" ve "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Uygulaması" semineri düzenledi.

        Seminerde, katılım sağlayan 127 kişiye jandarma ekiplerince sunum yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Doğaltaşla kaplanan binalar güneşten gelen kozmik radyasyonu azaltıyor
        Doğaltaşla kaplanan binalar güneşten gelen kozmik radyasyonu azaltıyor
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
        Afyonkarahisar'da düğünde silahla havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da düğünde silahla havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı
        Devlet desteğiyle üretim kapasitesini artıran şirket, leblebi kremasını yur...
        Devlet desteğiyle üretim kapasitesini artıran şirket, leblebi kremasını yur...
        Afyonkarahisar'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kiş...
        Afyonkarahisar'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kiş...
        Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı