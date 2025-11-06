Habertürk
        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı

        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:45 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:45
        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Yiğitbaşı, valilikte düzenlediği toplantıda, Afyonkarahisar'da huzur, güven ve asayişin temini noktasında 9 Ekim-5 Kasım'da yürütülen çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

        Asayişten teröre, narkotikten siber suçlara, trafikten göçle mücadeleye kadar her alanda büyük bir özveriyle çalışma yürütüldüğünü aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

        "Güvenlik güçlerince Afyonkarahisar'da 1875 uygulama görevi icra edildi. 162 bin 759 şüphelinin sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 807 kişi yakalandı. FETÖ'ye üye olma suçu kapsamında yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Narkotik suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 143 şüpheliye adli işlem yapıldı, 25'i tutuklandı. 7 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi."

        Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'da trafik denetimlerinde 91 bin 450 aracın kontrol edildiğini belirterek, "1282'si motosiklet olmak üzere toplam 26 bin 241 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı. Trafik ihlallerine karşı yapılan denetimlerde ise 558 araç trafikten men edilmiştir." ifadesini kullandı.

        Öte yandan Yiğitbaşı, dün kentteki bir okuldan hastaneye başvuran ve tedavisi sonra taburcu edilen 72 öğrencinin ortak gıda ve su tüketiminden değil, mevsimsel viral bir enfeksiyondan rahatsızlandığının tespit edildiğini ifade etti.

        Basın açıklamasına, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Murat Kaya katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

