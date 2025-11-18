Afyonkarahisar'da 292 bin 500 makaron ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 292 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, uygulama noktasında durdurduğu 2 araçta 292 bin 500 doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
