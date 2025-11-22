Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Çay'da yapımı tamamlanan cemevi açıldı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yapımı tamamlanan cemevinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:40 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:40
        Çay'da yapımı tamamlanan cemevi açıldı
        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yapımı tamamlanan cemevinin açılışı gerçekleştirildi.

        Yeşilyurt köyünde yapılan cemevinin açılışını Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, il ve ilçe protokolü yaptı.

        Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın asırlardır farklı inançların barış içinde yaşadığı bir hoşgörü şehri olduğunu vurguladı.

        Cemevlerinin, kardeşliğin ve birlik duygusunun güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Yiğitbaşı, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun."dedi.

