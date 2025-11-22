Çay'da yapımı tamamlanan cemevi açıldı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yapımı tamamlanan cemevinin açılışı gerçekleştirildi.
Yeşilyurt köyünde yapılan cemevinin açılışını Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, il ve ilçe protokolü yaptı.
Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın asırlardır farklı inançların barış içinde yaşadığı bir hoşgörü şehri olduğunu vurguladı.
Cemevlerinin, kardeşliğin ve birlik duygusunun güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Yiğitbaşı, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun."dedi.
