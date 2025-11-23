Öğretmen çift, yaptıkları uygulamayla öğrencilere çevre bilinci aşılıyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da aynı okulda görev yapan öğretmen çift, öğrencilerinin de desteğiyle topladıkları atık pillerle temiz çevre bilinci oluşturmaya çalışıyor.

Kadınana İmam Hatip Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni Murat Aslan meslekte 30, müzik öğretmeni eşi Derya Aslan ise 25 yılını doldurdu.

Yaptıkları uygulamalarla okullarında "çevreci öğretmen" olarak bilinen çift, her yıl il genelinde düzenlenen "Okullar Arası Atık Pil Toplama Kampanyası"nda öğrencileriyle topladıkları atık pil miktarına göre 6 yıldır ilk sıralarda yer alıyor.

Atık pil toplamada öğrencilerini sürekli motive eden Aslan çifti, her sınıfın birincilerine madalya takıyor, performans notu veriyor.

Yarışmalarda elde edilen dereceler sonrası, okula fotokopi makinesi ve bilgisayarlar hediye edildi.

- "Çevre dostu öğrenciler yetiştirdiğim için gurur duyuyorum"

Murat Aslan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017'de başlattığı Sıfır Atık Hareketi kapsamında çalıştığı okullarda atık pil konusunda öğrencileri bilinçlendirmeye çalıştığını söyledi.

Eşiyle 6 yıldır çalıştığı ortaokulda öğrencilerin desteğiyle atık pil toplama konusunda başarılara imza attıklarını vurgulayan Aslan, "Öğrencilerimiz atık pil konusunda çok bilinçlendi. Hep birlikte her yıl ortalama 1 tona yakın atık pil topladık. Yarışmalara katıldık ve belediyeler aracılığıyla bunları geri dönüşüme gönderdik. Okulumuza güzel hediyeler kazandırıyoruz." diye konuştu.

Aslan, bu konuda velilerin de bilinçlendiğini, güzel bir iş yaptığını görünce sevindiğini dile getirdi.

Atık pil konusundaki başarılı çalışmaların diğer okuldaki öğretmenlerin de dikkatini çektiğini anlatan Aslan, "Atık piller ve bataryalar çevreye atıldığında yıllarca kalıyor, toprağı olumsuz etkiliyor. Bunları çocuklara anlattığım zaman çok etkileniyorlar. Çevre dostu öğrenciler yetiştirdiğim için gurur duyuyorum. Eşim, bu konuda en büyük destekçim. O da beni motive ediyor." ifadelerini kullandı.

- Herkesin desteğini aldılar

Derya Aslan ise atık pil toplama konusunda hassas olduklarını, eşiyle koordineli şekilde çalışma yürüttüklerini söyledi.