        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 15:07 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:07
        Afyonkarahisar'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Y.D. (59) idaresindeki 34 NVB 499 plakalı hafif ticari araç, Kemerkaya köyü Kurudere kavşağında R.Ç. (61) yönetimindeki 03 HP 712 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi kentteki değişik hastanelere sevk edildi.

