Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 22:39 Güncelleme: 26.11.2025 - 22:39
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, takibe aldığı şüpheli otomobili Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Anıtkaya köyü yakınlarında durdurdu.

        Aramada, otomobilin bagajında iki valize gizlenmiş 16 kilo 903 gram skunk, 3 cep telefonu ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

        Ekipler, otomobildeki F.H, İ.A. ile V.T'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

