Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Aramada, otomobilin bagajında iki valize gizlenmiş 16 kilo 903 gram skunk, 3 cep telefonu ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.