Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldığı şüpheli otomobili Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Anıtkaya köyü yakınlarında durdurdu.
Aramada, otomobilin bagajında iki valize gizlenmiş 16 kilo 903 gram skunk, 3 cep telefonu ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.
Ekipler, otomobildeki F.H, İ.A. ile V.T'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
