Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü
Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti.
Sülemenli beldesinde M.K. (15) ile Y.K.S. (16) arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada iki kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan M.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Y.K.S, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.