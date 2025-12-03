Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor
Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Kent merkezi başta olmak üzere çevre yolları güzergahlarında seyreden sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını yakarak ilerleyebildi.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araçlarının sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Dinar-Çay kara yolu, yoğun sis nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı.
