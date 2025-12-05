Afyonkarahisar'da kumar oynatılan iş yerinde yakalanan 6 kişiye 270 bin lira ceza
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 6 kişiye 270 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, bir şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda, E.T. ile O.T'ye adli işlem uygulandı, kumar oynayan 6 kişiye de 270 bin lira cezai işlem kesildi.
