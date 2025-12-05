Afyonkarahisar'da kumar oynatılan iş yerinde yakalanan 6 kişiye 270 bin lira ceza

Operasyonda, E.T. ile O.T'ye adli işlem uygulandı, kumar oynayan 6 kişiye de 270 bin lira cezai işlem kesildi.

Ekipler, bir şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 6 kişiye 270 bin lira ceza uygulandı.

