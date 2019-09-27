Sandıklı’da orman yangını

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde çıkan yangında yaklaşık 6 hektar ormanlık alan yandı.

Edinilen bilgilere göre, yangın Akharım kasabasında meydana geldi. Ormanlık alana yakın bir yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile müdahale edildi. Arazözlere su takviyesi yapılan yangında 6 hektarlık meşe, çam ve söğüt ağaçları yandı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

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