Başkan Bozkurt'tan Kapalı Pazar Yeri esnaflarına ziyaret

Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, yeni faaliyete geçen kapalı pazar yeri esnaflarını ziyaret etti.

Başkan Bozkurt, Şuhut Kapalı Pazar yeri esnaflarını ziyaret etti. Başkan Bozkurt'a ziyaretleri esnasında Şuhut İl Genel Meclisi üyesi Ali Altan, Şuhut Belediyesi meclis üyeleri, ve belediye personelleri eşlik etti. Başkan Bozkurt pazar esnafları ile ayaküstü bir süre hasbihal ederek fikir alışverişlerinde bulundu. Pazar esnaflarının sorunlarını dinleyen Başkan Bozkurt, faaliyete yeni geçen pazar yerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. Pazar esnafları Başkan Bozkurt'a güzel projeden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ayrıca pazar esnaflarının Başkan Bozkurt'a yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

AFYONKARAHİSAR 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:23

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