Kent meydanında voleybol turnuvası

Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde, Voleybol İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen voleybol turnuvası Zafer Kent Meydanında başladı.

İki gün sürecek ve 25 takımın kıyasıya mücadele vereceği turnuva, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in katılımlarıyla başladı. Hizmete girdiği günden bu yana Zafer Meydanında gerek kültürel gerekse sportif birçok etkinlik düzenlediklerini hatırlatan Başkan Zeybek, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak amacıyla bu tür spor faaliyetlerine bundan sonra da öncülük edeceklerini söyledi. Zafer Meydanını şehrin en işlek, spor, kültür ve sanat noktalarından biri haline getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Başkan Zeybek, meydanı canlı tutmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Zeybek turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek katılımcılara başarılar diledi. Programda ayrıca Afyon Lisesi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri turnuvaya renk kattı.

AFYONKARAHİSAR 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:53

YATSI 20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.