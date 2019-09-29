Şuhut'ta şehit Yasin Çubuk adına kütüphane kuruluyor

Iğdır'da, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un adı Şuhut ilçesine bağlı Zaferyolu İlkokulu'nda kurulan kütüphanede yaşatılacak.

Türkçe öğretmeni Hasan Başdemir önderliğinde öğrencileri ve arkadaşlarından oluşan ekip, Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un adını Zaferyolu İlkokulu'nda yaşatmak için kütüphane yapım çalışmalarında bulunuyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kitabın toplandığı kütüphane eksiklerin giderilmesinin ardından öğrencilerin hizmetine açılacak. Yapılan kütüphaneye öğretmen Hasan Başdemir’in yanı sıra öğrenciler de büyük destek oluyor. Şehit Yasin Çubuk'un adını yaşatmak için yapılan çalışma ise ilçede takdir topladı.

AFYONKARAHİSAR 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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