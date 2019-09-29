Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Her şey dahili yanlış anladı! Çantadan market çıktı!

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonrası durdurulan bir araçtan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrası uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen araç takibe alındı. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan arama sonrası 50,33 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda F.B., Ö.G. yakalanarak ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ kapsamında gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:51

YATSI 20:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.