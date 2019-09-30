Çobanlar’da trafik kazası: 4 yaralı Sahte plakalı hurda araç kazaya karıştı

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, SülümenliÇobanlar yolu istikametinde bulunan bir kum ocağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, SülümenliÇobanlar yolu istikametinde seyreden F.Y. yönetimindeki 03 UY 366 plakalı araç ile K.E. yönetimindeki hurdaya ayrılmış durumda görülen 03 TU 621 sahte plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücülerinin yanı sıra H.Y. ve B.B.G. isimli yolcular yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler 4 yaralıya müdahale etti.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AFYONKARAHİSAR
01 Ekim 2019 Salı
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