Şuhut'ta proje yazma eğitim semineri

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Şuhut Proje Yazıyor' projesi kapsamında seminer gerçekleştirildi.

Proje Yazma Eğitimi açılış törenine, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve proje öğretmenleri katıldı. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, günün anlam ve önemine binaen açılış konuşmasını gerçekleştirerek proje yazma kursu alacak öğrenim görenlere başarılar diledi. Açılış konuşmasının ardından Proje Öğretmeni Bahadır Başkonuş, proje yazma eğitimi ile ilgili bilgilendirme konuşmasını gerçekleştirdi.

Proje Yazma Eğitimi'nin ardından programa katılan kursiyerler ilk eğitimlerini aldı. Ayrıca, Proje Yazma Eğitim Semineri'nin 15 gün süreceği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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