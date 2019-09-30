Şuhut'ta anız yangını

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir tarlada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Şuhut ilçesine bağlı Efe KöyüYarışlı Köyü güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efe Köyü Yarışlı Köyü güzergahında bulunan tarım arazisinde saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Anız yangını gören çevredeki vatandaşlar Şuhut İtfaiye Amirliğine haber vermesinin ardından yangın yerine gelen ekipler yangını kısa süre söndürdü. Yaklaşık 40 dekar anızın yandığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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