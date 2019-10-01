Polis uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Afyonkarahisar’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 adet extacy hap ve 24 gram eroin maddesi ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, M.Y., M.Ö. ve O.K. isimli şahısların bir otomobille Antalya'ya uyuşturucu madde almak için gittikleri bilgisini aldı. Ekipler şahısları takip ederek ilçeye giriş yaptığı esnada aracı durdurarak şahısları yakaladı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada 3 adet extacy hap ve 24 gram eroin maddesi ele geçirilirken şahıslar gözaltına alındı

Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:48

YATSI 20:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.