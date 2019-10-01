Şuhut Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı

Türkiye'de bir ilk! Kitlesel olarak üretildi

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşe toplantıda 3 adet gündem maddesi ele alındı. Meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen Ekim ayı Meclis Toplantısı, gündem maddeleri konusu ile ilgili fikir alışverişlerinin yapılması sonucunda karara bağlanması ile sona erdi. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçeye özgü yöresel yemeklerden keşkek evinin proje çalışmalarının Şuhut Kaymakamlığı işbirliğinde devam ettiğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:48

YATSI 20:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.