Şuhut'ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi merkez, belde ve köylerinde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca, 2019'un “Yaya öncelikli trafik yılı” ilan edilmesi nedeniyle Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçe merkez, belde ve köy okul önlerinde bulunan yaya geçidinde uygulama yaptı. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belde Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'nın da katıldığı uygulamada seyir halinde bulunan sürücüler durdurularak 'Öncelik Yaya' projesi ile ilgili bilgilendirildi.

Kurallara uyan sürücülere teşekkür eden Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve Karaadilli Belde Belediye Başkanı Mesut Ulusoy yanına aldıkları öğrenci ve vatandaşlar ile birlikte yaya geçidinden geçti. Yayalara öncelikli yol hakkı konusunda sürücüler bilgilendirildi.

AFYONKARAHİSAR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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