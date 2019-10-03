Jandarma ekipleri çocukları unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jandarma ekipleri çocukları unutmadı

İHA

Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Jandarma ekipleri çocukları unutmadı

Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Afyonkarahisar İl Jandarma ve İscehisar Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dünya Çocuk Günü kapsamında, Seydiler İlkokulu öğrencilerine yönelik kitap ve dergi dağıtımı yapıldı. Ekipler ayrıca Jandarma Teşkilatının görevlerine yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunarak İl Jandarma Komutanlığınca geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik her türlü eğitici ve öğretici faaliyetlere devam edileceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:48
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:46
  • YATSI 20:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araç yangını tatbikatında tünel ortasında şaşırtan görüntü Araç yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Araç yangını tatbikatında tünel ortasında şaşırtan ...
Ağaçtan kitap topladılar Ağaçlara asılan kitaplar okuyucuları tarafından toplandı Afyonkarahisar’da 'Ağaçlar Kitap Açıyor' etkinliği
YEREL HABERLER Ağaçtan kitap topladılar Ağaçlara asılan kitaplar ...
Şuhut'ta kışlık patates hasadı başladı Vali Tutulmaz patates tarlasında traktörün direksiyonuna geçerek çift sürdü
YEREL HABERLER Şuhut'ta kışlık patates hasadı başladı Vali Tutulmaz ...
İhsaniye’de trafikte yaya öncelikli uygulaması
YEREL HABERLER İhsaniye’de trafikte yaya öncelikli uygulaması
Şuhut'ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması
YEREL HABERLER Şuhut'ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması
Yayalar için nöbet tuttular
YEREL HABERLER Yayalar için nöbet tuttular
Yaşlılar Gününde şehit aileleri onuruna program Kızılay, şehit ailelerini unutmadı
YEREL HABERLER Yaşlılar Gününde şehit aileleri onuruna ...
Afyonkarahisar’da tedavi edilen kızıl şahinler doğaya bırakıldı Avcılara kızıl şahin uyarısı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da tedavi edilen kızıl şahinler doğaya ...
Müftü Orhanlı ve Din Görevlilerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret
YEREL HABERLER Müftü Orhanlı ve Din Görevlilerinden Başkan Bozkurt'a ...
Kuş Cenneti Acıgöl’de görsel şölen 'Allı turna'ların suyla dansı Acıgöl'ü renklendiren flamingolar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kuş Cenneti Acıgöl’de görsel şölen 'Allı turna'ların ...
Şuhut Devlet Hastanesi'nde yaşlılara gül verildi
YEREL HABERLER Şuhut Devlet Hastanesi'nde yaşlılara gül verildi
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Şuhut Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı
YEREL HABERLER Şuhut Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı
Polis uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor
Afyonkarahisar Motokros Pisti'ne dünya çapında ödül “En İyi Padok” ödülü Türkiye’nin oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Motokros Pisti'ne dünya çapında ...
Öğrenciler Bininler turizm bölgesini gezdi
YEREL HABERLER Öğrenciler Bininler turizm bölgesini gezdi
Başkan Bozkurt'un 'Dünya Yaşlılar Haftası' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt'un 'Dünya Yaşlılar Haftası' mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X