Vali Tutulmaz Şuhut'ta Engelli Yaşam Bakım Merkezini ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut ilçesinde bulunan Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezinde tedavi gören engellilerle bir araya geldi.

Valimiz Mustafa Tutulmaz, Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi ziyaretinde engellilerle bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Ayrıca Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Ali Diren ve Umut Eroğlu da ziyaret esnasında Vali Mustafa Tutulmaz'a eşlik etti. Vali Tutulmaz, Kurucu Müdür Diren ve Eroğlu'dan Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi ile ilgili bilgiler aldı. Ziyaret sonunda Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Şuhut ilçesi için hem hizmet veren hem de istihdam sağlayan kurumun başarılarının devamını diledi.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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