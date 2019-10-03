Üniversite öğrencilerine otomobil çarptı Kendini bırakıp arkadaşının derdine düştü Yaralanan arkadaşı için endişelenen kızı vatandaş teselli etti

Afyonkarahisar’da yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencilerine otomobil çarptı. Kazada 2 öğrenci yaralanırken, öğrencilerden 1'i kendini bırakıp sürekli yaralanan diğer arkadaşının durumunu sordu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında AfyonkarahisarEskişehir karayolu 16'ncı kilometresinde AKÜ kavşağı'nda meydana geldi. 26 PY 065 plakalı otomobili kullanan sürücü Abdullah B. , AKÜ kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Erdurdu ile Cennet Alkan'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile Erdurdu ve Alkan yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleye çevrede bulunan vatandaşlar ve sürücüler yaptı. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de başka bir kazanın olmaması için yolu kontrollü olarak trafiğe kapattı. Yaralılar Erdurdu ve Alkan ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi götürüldü. Erdurdu'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası kendisine yaralanan Cennet Akan, 12 ekipleri tarafından kendisine müdahale yapıldığı esnada sürekli yanındaki arkadaşı Emine Erdurdu’nun durumunu sorunca kendisini yardımcı olamaya çalışan bir vatandaş, “Yok bir şey kızım, onun durumu iyi annem, o hastaneye ulaştırıldı. Sadece kolunda çıkık var. Şimdide seni götürecekler” diye teselli etti.

AFYONKARAHİSAR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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